Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, doua curse ale companiei Ryanair de la Manchester și Viena care trebuiau sa aterizeze in aceasta dimineața in Suceava au fost redirecționate spre Cluj-Napoca.

- Ceața densa impiedica avioanele sa aterizeze la Aeroportul „Ștefan cel Mare" Suceava. Din motive de siguranța pentru pasageri și echipaj, cursa care a venit de la Doncaster a fost redirecționata la aeroportul din Iași, iar avioanele care au venit de la Luton și Manchester sunt in aer ...

- Pe autostrada A1, in apropierea localitatii Nadlac, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un TIR, iar, la scurt timp, in zona, s-a produs o tamponare in lant in care au fost implicate

- Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna pe reteaua feroviara din partea de sud-vest, nord si centrul tarii, iar pe unele rute se intervine pentru repunerea sub tensiune a liniilor de contact, fiind in acelasi timp asigurata transbordarea pentru calatorii aflati in cateva trenuri InterRegio…

- Patru mașini au fost implicate intr-o coliziune in lanț, vineri seara, pe Autostrada A1 București - Pitești, sensul catre Pitești. Circulația se desfașoara cu dificultate in zona Bolintin Deal, județul Giurgiu, fiind o coloana pe 8 kilometri, conform Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic…

- Locuitorii de pe cateva strazi din orașul Pecica vor ramane maine, pentru cateva ore, fara alimentare cu energie electrica. Primaria anunța faptul ca furnizarea energiei electrice va fi intrerupta pentru efectuarea unor lucrari. „Maine, marți, 23 noiembrie, sunt programate lucrari la rețeaua electrica…