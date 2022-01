Carambol cu 10 mașini pe autostrada A1, între Deva și Nădlac. Traficul este blocat Un accident in care au fost implicate zece mașini a avut loc in urma cu puțin timp pe autostrada A1, intre Deva și Nadlac. Traficul este momentan blocat in zona respectiva. Aglomerația de pe A1, sensul de ieșire din țara, este data de numarul mare de romani care se intorc la munca dupa vacanța de Anul Nou. Din pacate, aglomerația inseamna de multe ori și incidente in trafic. Un accident in care au fost implicate pana la final zece mașini a avut loc intre Deva și Nadlac. Conform informațiilor de pana acum, nu sunt victime. Știre in curs de actualizare. The post Carambol cu 10 mașini pe autostrada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

