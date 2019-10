Stiri pe aceeasi tema

- ''Constiincios si disciplinat'', astfel il caracteriza KGB-ul pe Vladimir Putin, actualul presedinte rus provenit din serviciile secrete sovietice, conform unei fise de cadre declasificate si prezentate la o expozitie la Sankt Petersburg, relateaza joi AFP.

- Facebook a anuntat miercuri neutralizarea unei operatiuni de dezinformare conduse din Rusia in mai multe tari din Africa, transmite AFP, potrivit Agerpres.Conturile, paginile si grupurile vizate, prezente pe Facebook precum si pe Instagram, erau legate de ''entitati asociate'' unui apropiat…

- "Suntem pe cale sa restabilim aceste relatii", a declarat seful serviciilor ruse, Aleksandr Bortnikov, citat de agentia Interfax, adaugand ca "multe chestiuni sunt in studiu cu americanii privind securitatea informatiilor si securitatea cibernetica".Potrivit acestuia, serviciile secrete…

- Președintele Rusiei propune formal Alianței Nord-Atlantice un moratoriu privind amplasarea de rachete cu raze scurte și medii de acțiune in Europa, care erau interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare, relateaza publicația Kommersant, potrivit The Moscow Times.

- Moscova si Beijingul dezvolta o relatie mai apropiata in ultimii ani in contextul in care raporturile lor cu Occidentul, in special cu SUA, au fost afectate de dispute comerciale si de divergente privind unele conflicte regionale.''Rusia nu are un astfel de sistem de legaturi interguvernamentale…

- "Suntem pregatiti sa ajutam Arabia Saudita pentru ca ea sa isi poata proteja teritoriul. Am putea sa o facem in acelasi mod in care Iranul a facut-o, cumparand sistemele de racheta rusesti S-300 si in acelasi mod in care Turcia a procedat deja prin cumpararea sistemelor de rachete rusesti S-400",…

- Rusii au fost chemati la urne duminica, pentru alegeri municipale si regionale care au starnit un val de contestare de mare amploare la Moscova, dar si controverse la Sankt-Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei. In fosta capitala imperiala, un guvernator sustinut de Kremlin, Aleksandr…

- Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, alaturi de Raul Hadgimba, președintele Abhaziei (foto: Jam News La 8 septembrie, in Abhazia s-a desfasurat al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, castigat de Raul Hadgimba, actualul sef al statului. Raul Hadgimba conduce Abhazia din 2014 si…