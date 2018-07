Caracteristicile care vor face ceasurile inteligente mult mai populare

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile producatorului taiwanez de smartphone-uri HTC au scazut in luna iunie cu aproape 68%, la 2,2 miliarde de dolari taiwanezi (72 milioane de dolari americani), de la 6,9 miliarde de dolari taiwanezi, cat inregistra compania in aceeasi perioada a anului anterior, fiind cea mai mare prebusire…

- Apple, Samsung si Huawei conduc la nivel mondial piata de mobile, fiecare reusind sa livreze anula zeci de milioane de unitati. Cu toate acestea, cele mai bine vandute zece telefoane mobile ale tuturor timpului nu sunt tocmai modele high-tech sau modele recente. In afara de cateva intrari din lista,…

- Samsung se pregateste sa scoata pe piata primul telefon inteligent pliabil. Iar pretul va fi unul pe masura – aproape doua mii de dolari, dublu fata de cat costa acum cele mai scumpe modele de pe piata, varfurile de gama ale celor de la Samsung si Apple. Viitorul smartphone a fost deja prezentat de…

- Ceasurile inteligente au devenit atat de deștepte incat pot deveni ”complicele” la infracțiuni al hackerilor și ne pot lasa chiar fara banii din conturi. Cum romanii prefera din ce in ce mai mult ceasurile inteligente la mana, vulnerabilitatea in fața infractorilor cibernetici este mai mare. „Este cunoscut…

- O cercetare recenta arata ca ceasurile inteligente pot deveni instrumente de spionaj, colectând silențios semnalele accelerometrului și ale giroscopului care – dupa o analiza atenta – ar putea fi transformate în seturi de date unice despre deținatorii ceasului. Aceste date,…

- HMD Global, start-up-ul finlandez care controleaza brandul Nokia pe piata de smartphone-uri a devenit oficial un unicorn. Compania a primit inca o runda de finantare de 100 de milioane de dolari, fiind evaluata acum (intern) la 1 miliard de dolari. Dupa doar un an si jumatate de prezenta pe piata, aceste…

- Piata de smartwatch-uri a fost acaparata in ultimii ani de catre Apple, intrucat productatorii bazati pe solutii Android sau platforme proprii precum Fitbit si Tizen nu au reusit sa ofere produse atractive pentru publicul larg. Acest lucru a dus si la stagnarea tehnologica, multi producatori de componente…

- Apple ar putea lansa in a doua jumatate a acestui an primul iPhone cu suport dual SIM, un model adresat cumparatorilor cu buget mai putin permisiv, dar taxat in plus pentru prezenta acestei dotari.