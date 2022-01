Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni din cadrul Guvernului are un nou șef. Premierul Nicolae Ciuca l-a numit pe Gheorge Florin Carciu in funcția de secretar de stat, susținut de PSD. Decizia de numire a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Facem precizarea ca șefia acestui departament…

- Prin instalarea cabinetului Nicolae Ciuca s-a inființat un minister și pentru prim vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, dar nici pana azi ea nu are obiectul muncii. Au trecut aproape doua saptamani de cand Gabriela Firea a depus juramantul ca ministru al familiei, tineretului și egalitații de șanse,…

- Francezul Guy Savoy a fost desemnat inca o data cel mai bun maestru bucatar din lume, au anuntat joi reprezentantii agregatorului gastronomic La Liste. Agregatorul include clasamentul celor mai bune 1.000 de restaurante de pe planeta, potrivit AFP. Conceput pe baza unei compilatii de ghiduri si cronici…

- Peste 2.600.000 de elevi din peste 16.000 de unitati de invatamant au fost asteptati de luni in salile de curs. Ministerul Educatiei a decis ca in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 este sub 3 la mie, este posibila desfasurarea cursurilor cu prezenta fizica, chiar daca procentul personalului…

- Ion-Nelu Gioroiu, 54 de ani, dormea pana nu demult pe strada noaptea și ziua vindea reviste pe treptele Muzeului de Arta Moderna și Contemporana din Nisa. Jojo, așa cum ii spun francezii, este unul dintre copiii romani abandonați și traumatizați de sistemul de asistența sociala. In ceea ce privește…

- Bobby Paunescu, presedintele ARMIS, a declarat, duminica seara, intr-o emisiune TV, ca venirea lui Nicolae Ciuca la Palatul Victoria va pune bete in roate politicienilor care "si-au facut planuri de vacanta"."Mitigurile nu duc la un lucru bun. Modul in care au fost comunicate noile restrictii... sa…

- Fost președinte al Federației Române de Fotbal timp de 14 ani, Mircea Sandu s-a mutat din România. Decizia a avut mai mulți factori la baza, iar cel supranumit "Nașul" a vorbit despre motivul principal al desparțirii de țara.În vârsta de 69 de ani (vineri își…