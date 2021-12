Caracatița roșie își întinde tentaculele peste funcțiile publice! ”Colecția” de sinecuri PSD Finalul anului 2021 marcheaza un revenirea social-democraților la guvernare, in pofida existenței unui premier liberal, peisajul nostru politic recapatand nuanțele de mai ieri. Eliberat de Liviu Dragnea, fidel unei strategii de cucerire treptata a puterii, PSD este partidul dominant in Camere si in Guvern. Din retorica despartirii de fesenism nu a mai ramas, in acest decembrie 2021, decat amintirea unei succesiuni de promisiuni neonorate. Complicitatea și clientelismul sunt temelia pe care se intemeiaza acest partid- stat. Inradacinat in anii de ceausism si de post- comunism, fesenismul este,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Art Papel Group SRL, cu sediul in Municipiul Timișoara, Str. Jean Monet, nr. 27, județul Timiș, Romania, a derulat in perioada 23.03.2021 – 31.12.2021 proiectul intitulat „Dezvoltarea activitații secției de finisaj in cadrul ART PAPEL GROUP SRL prin achiziția de echipamente performante”,…

- Primarul Buzaului anunța ca a participat, la sfarșitul saptamanii trecute, la intalnirea pe care conducerea Asociației Municipiilor din Romania (AMR) a avut-o cu prim-ministrul Nicolae Ciuca, cu Adrian Caciu, ministrul de Finanțe, și cu Attila Cseke, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației,…

- Monica Sasarman va fi secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. Asta dupa ce un an a condus ADI Gaz, structura din subordinea Consiliului Județean. Ca o ironie a sorții, in urma nu cu mult timp, Monica Sasarman era unul dintre cei mai aprigi critici ai PSD-ului,…

- DANTEX S.A.,cu sediul in mun. Satu Mare, str. Botizului, nr. 9, jud. Satu Mare, Romania, și Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației in calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in calitate de Organism Intermediar au semnat la data de ...

- Peste 2,55 miliarde lei este valoarea totala a obiectivelor de investiții solicitate de autoritațile locale din județul Hunedoara pentru finanțare in baza Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, inițiat și aprobat de Guvernul Romaniei. Pentru localitațile județului Hunedoara administrațiile…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) organizeaza sesiunea de atestare tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, in perioada 18–21 decembrie 2021, anunța ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. Examenele se vor susține, pe langa municipiul…

- Ministrul Cseke Attila avertizeaza ca Romania se confrunta cu un deficit mare de experți tehnici pe diverse domenii. Am decis organizarea sesiunii de atestare tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, anunța demnitarul. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, 2.756 de administrații locale din Romania au primit finanțare in valoare totala de 1.010.966.000 lei. De banii din Fondul de rezerva al Guvernului vor beneficia 2.514 comune, 194 de orașe și 48 de muncipii. Conform propunerii formulate de Ministerul…