Caracalul devine stațiune turistică. România are 35 noi stațiuni turistice Guvernul a adoptat miercuri o hotarare prin care 35 de localitați sau parți din localitați sunt atestate ca stațiuni turistice de interes local. Pe lista e și Caracalul. „Inca o veste buna, la final de an! Romania are 35 noi stațiuni turistice de interes local. Incepand de acum, acestea se vor putea bucura de noi oportunitați de dezvoltare, printre care menționez atragerea de investitori și finanțari, in scopul maximizarii potențialului zonelor și, foarte important, o creștere a numarului de vizitatori. Mai mult decat atat, destinațiile carora le-a fost acordat noul statut vor putea fi parte din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Romania are 35 de noi statiuni turistice de interes local, a anuntat miercuri Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. Printre acestea se afla comune din județele Cluj, Maramureș, Bihor, dar și „zona turistica a municipiului Caracal” din judetul Olt și orasul Darmanesti din judetul Bacau, conform…

- Pana la acest moment, in Romania sunt atestate 54 de statiuni turistice de interes national si 147 de interes local. „Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 28 decembrie a.c., Hotararea pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes local si privind…

