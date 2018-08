Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 34 de ani, din localitatea Focuri, judetul Iasi, a fost dusa de urgenta la spital duminica dimineata, dupa ce a fost muscata de un sarpe in gradina, unde culegea iarba pentru a hrani animalele, transmite corespondentul MEDIAFAX.Medicii declara ca femeia a fost muscata…

- Medicii ieseni au declareat ca F.I., in varsta de 56 de ani, un sofer din municipiul Iasi, a fost transportat initial de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. "Pacientul a fost dus la Spitalul de Neurochirurgie, avand o saturatie de 70- oxigen,…

- Un barbat din Iași a ajuns de urgența la spital dupa ce a mancat ciuperci…crude! Medicii nu sunt siguri ca ciupercile culese de el din padure erau otravitoare, cert este insa ca victima prezenta semnele unei indigestii severe. Barbatul a fost internat in secția de toxicologie. Barbatul din Iași care…

- Un barbat a fost lovit cu pietre de mai mulți copii, la Iași, și a ajuns la spital. Barbatul in varsta de 45 de ani a fost lovit destul de serios, mai ales in zona feței. Medicii l-au transferat la neurochirurgie. Un barbat in varsta de 45 de ani a ajuns de urgenta la spital dupa ce a fost lovit cu…

- Un copil de 9 ani din Iași a fost mușcat de un magar iar apoi animalul a cazut peste el. Copilul a fost transportat de urgența la spitalul din Iași, pentru ca avea dureri foarte mari. Copilul de 9 ani a fost mușcat de magar in satul Buzdug, comuna Dagata, județul Iași. Medicii ajunși la fața locului…

- Prelevarea a fost facuta in cursul zilei de miercuri, de catre o echipa de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon", care s-a deplasat la Spitalul Clinic de Urgenta din Galati, iar transplantul a fost realizat in cursul noptii de miercuri spre joi. Interventia a durat aproximativ patru ore, fiind finalizata…

- Teodor Toader va fi supus unei interventii chirurgicale la coloana, miercuri, la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi, dupa accindentul in care a fost implicat marti. Va reamintim ca fiul cel mic al ministrului justitiei este cercetat penal pentru vatamare corporala din…

- Baiatul a fost diagnosticat cu insuficienta hepatica acuta si avea nevoie de intervenetii medicale care se puteau face doar in Capitala, astfel ca s-a decis transferul acestuia. Copilul a fost preluat de la spitalul din Chisinau, de catre medicii si paramedicii echipajului aerian SMURD Iasi, fiind dus…