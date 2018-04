Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba transmite recomandari, atenționari și masuri preventive in cazul mușcaturii de capușa, avand in vedere ca in aceasta perioada a anului suntem mai expuși. Fiti constienti de riscul muscaturilor de capusa Capusele pot fi gasite atat in zone rurale cat si in cele…

- "In Romania exista doua feluri de capuse - capusa de caine, care e foarte frecventa in Bucuresti si in zonele din jurul Bucurestiului si in orasele mari, si capusa de caprioara. Isteria mare este pentru frica de boala Lyme, care insa e transmisa doar de capusa de caprioara. Capusele de caine nu prea…

- În ultimele zile, odata cu încalzirea vremii si înverzirea naturii, medicii de la spitalele de boli infectioase din tara se confrunta cu numeroase cazuri de întepaturi de capusa. Capusele pot transmite boli grave. Colocvial, boala care provine de la întepatura…

- Medicii aradeni atrag atenția ca sezonul capușelor a inceput, iar primele cazuri de copii și adulți cu ințepaturi au fost inregistrate la Spitalul Județean. In ultimele șapte zile, opt pacienți au primit inrijiri medicale, majoritatea cazurilor fiind inregistrate in primele doua zile dupa Paște, pentru…

- Momente grele pentru Anda Ghița, soacra lui Pitbull Atodiresei! A fost mușcata de scalp de o capușa, care a ramas infipta in pielea capului! Cum a reușit sa scape de ea și cum a aratat neplacuta experiența, Anda Ghița a explicat in emisiunea „Agenția VIP”, de pe Antena Stars.

- Vremea calda ne va scoate in curand la iarba verde. Aici ne paște pericolul capușelor. Dar nu orice capușa este purtatoare de boli. Pentru ca nu ai de unde sa știi dupa ce ai fost mușcat, daca e una care transmite și boala Lyme, e bine sa fii prevazator și sa știi cum sa acționezi. Afla cum se scot…

- Cu exceptia momentelor in care ne luptam cu acneea sau cu vremea rece de afara, de obicei nu dam mare atentie pielii noastre. Pielea este considerat cel mai mare organ al corpului uman si gazduieste trilioane de bacterii. Acesti microbi sunt...

- Romania este printre putinele tari care nu are un satelit in spatiu. In ultima vreme, vedem o relansare a programelor spațiale. Dar dupa atatea decenii de lansari, pe orbita planetara s-a acumulat o uriasa cantitate de deseuri, un real pericol pentru vehicule si sateliti.