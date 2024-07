Stiri pe aceeasi tema

- Numirea clientelei politice in funcții bine platite la companiile cu capital majoritar de stat este o practica la care partidele de guvernamant nu sunt dispuse sa renunțe prea ușor. Guvernul se angaja in fata...

- O noua transa, de 4,2 miliarde de euro, din ajutorul macrofinanciar de 50 de miliarde de euro oferit Ucrainei pana in anul 2027 a fost aprobata, miercuri de Comisia Europeana, considerand ca guvernul de la Kiev a indeplinit conditiile cerute, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.Este vorba despre…

- Comisia Europeana a impus joi, dupa noua luni de la lansarea investigatiei antisubventii, taxe vamale provizorii la importurile de vehicule electrice pe baterii (BEV) din China, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, potrivit Agerpres.

- „Alegerile astea comasate ne-au mancat ficații, sunt efectiv aranjate pentru ca partidul comasat sa ramana la putere”, este de parere George Simion. Cine le-a aranjat? „Regimul Iohannis... ca uitam intotdeauna cine a distrus Romania in acești zece ani, am stagnat, am regresat in mult probleme, ii are…

- Camera Deputaților a reușit, probabil involuntar, sa puna la colț derapajele Comisiei Europene referitoare la captarea carbonului. Astfel, deputații au cerut intensificarea cercetarilor privind riscurile din domeniul geologiei, pentru a se asigura ca tehnologiile de stocare a CO2 in subteran prezinta…

- Lipsa de profesionalism si responsabilitate domina deciziile strategice din Energie de prea multa vreme. Fara o Strategie cu adevarat nationala in domeniu, construita in baza unul model energetic conceput, la randul lui, pe baza celui economic, suntem zdrobiti de proiectarea a tot felul de aventuri…

- Președintele a promulgat legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2023 privind prorogarea termenului prevazut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor.Actul normativ are ca obiect de…