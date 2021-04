”Capul lui Voiculescu îl vrem!” Ce se află, de fapt, în spatele scandalului de la ”Foișor” Antena 3, Romania TV, B1 TV, PSD, AUR, grupari din PNL, istericii anti-masca, toti au facut front comun in aceste zile pentru a-l lichida pe Vlad Voiculescu. Simpla enumerare a acestor entitati, autointitulate de presa, si a anexelor din politica ale gruparilor mafiote arata care este adevarata miza a razboiului: banii, multi bani. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare Transferul pacientilor de la Spitalul „Foisor” este cel mai recent scandal premeditat in care este aruncat Vlad Voiculescu. Cazul este fabricat dupa retetele clasice de manipulare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Tudor Chirila a scris, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca ceea ce s-a intamplat la spitalul Foișor vineri seara este inacceptabil și inseamna ca situația este cu adevarat dramatica, insa intr-un moment de o asemenea gravitate autoritațile inca incearca sa bage sub preș adevarata situație.…

- Mesaj delirant transmis sambata de deputatul PSD Radu Cristescu in legatura cu transferul pacientilor de la Spitalul „Foisor” din Capitala. Cristescu lanseaza invective suburbane si bagatelizeaza nazismul, comparandu-l cu evacuarea unor pacienti catre alt spital. Spitalul Foișor devine spital Covid-19!…

- Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sambata ca va solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare…

- „Conform celor mentionate de Ordinul 434/2021 din 26 martie 2021, criteriile mentionate NU sunt indeplinite de Spitalul clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular ”Foisor”, fiind obligati sa va atentionam de acest context de neconformitate pentru a evita concluzii provocatoare de malpraxis…

- Deputata PSD Laura Vicol s-a lansat, vineri noapte, intr-un val de invective la adresa Guvernului in contextul transferului unor pacienti de la Spitalul „Foisor” catre alte spitale. Vicol a fost avocata fugarului Daniel Dragomir, fiind apoi propulsata pe listele PSD de Sebastian Ghita. Cand se redeschid…

- „Noi avem experiența in ceea ce priveste vacinarea sezoniera, pentru virusul gripal, ne vaccinam in fiecare an. Se poate și aici sa fie vorba de o vaccinare la intervale de timp.Aceasta vaccinare la intervale de timp este caracteristica e caracteristica unui astfel de virus care se poate modifica foarte…

- „Noi avem experiența in ceea ce priveste vacinarea sezoniera, pentru virusul gripal, ne vaccinam in fiecare an. Se poate și aici sa fie vorba de o vaccinare la intervale de timp.Aceasta vaccinare la intervale de timp este caracteristica e caracteristica unui astfel de virus care se poate modifica foarte…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, ca noile restricții vor intra in vigoare de duminica, cu doua zile mai tarziu. ”Precizari referitoare la Hotararea CNSU privind noile masuri. Astazi se va publica hotararea in Monitorul Oficial, insa, avand in vedere timpul scurt pe care l-ar avea operatorii…