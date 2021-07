Capul contrabandiștilor de țigări din Arad a fost prins și arestat. El a fugit de două ori din fața polițiștilor Cosmin Ionuț Mladin, cel care coordona gruparea de contrabanda cu țigari din Arad a fost gasit și reținut de polițiști joi dimineața. Mladin era dat in urmarire naționala, inca de pe 26 iulie,dupa ce Tribunalul București a emis mandat de arestare preventiva pe numele acestuia, iar el nu a mai fost de gasit. „Polițiști din […] The post Capul contrabandiștilor de țigari din Arad a fost prins și arestat. El a fugit de doua ori din fața polițiștilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

