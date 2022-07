Stiri pe aceeasi tema

- In atacul cu bomba asupra unui teatru din Mariupol, din 16 martie, aproape 600 de persoane au fost ucise, adica dublu fața de estimarea inițiala, transmit agențiile de presa internaționale. Acesta este considerat cel mai sangeros atac impotriva civililor de la declanșarea razboiului din Ucraina. Autoritațile…

- In orașul Mariupol au inceput sa funcționeze departamente ale „miliției” autoproclamatei republici populare Donetk. Consilierul primarului, Petro Andriuscenko, a mentionat ca fostii politisti sunt obligati sa se prezinte la serviciu in cele patru „secții raionale de militie”. Potrivit unui comunicat…

- Trupele ruse au lansat o ofensiva in sud, in direcția Gulyaipol, regiunea Zaporozhye, a declarat consilierul prezidențial Oleksi Arestovici in emisiunea canalului Feygin Live, relateaza agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. „In cele din urma, fața sudica a gruparii ruse s-a pus in mișcare.…

- Federația Rusa ar putea utiliza muniții cu gaz de fosfor in Mariupol, in condițiile in care luptele pentru orașul asediat se intensifica, spune Ministerul britanic al apararii, citat de The Telegraph . Ministerul britanic al apararii a explicat ca armamentul utilizat anterior de forțele ruse in regiunea…

- Intr-un clip postat pe canalul sau de Telegram, Ramzan Kadirov, liderul republicii rusești Cecenia, afirma ca, foarte curand, armata rusa și ajutoarele ei cecene vor declanșa o ofensiva serioasa și decisiva in Ucraina. Planul lui Kadirov, despre care se spune ca este omul lui Vladimir Putin, ar fi urmatorul:…

- Armata rusa ar putea recurge la provocari in regiunea transnistreana a Republicii Moldova pentru a acuza Ucraina de „agresiune”, anunța Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, in cel mai recent raport operațional, potrivit Ukrainska Pravda și The Guardian. „Este posibil ca forțele armate ale Federației…

- Ramzan Kadirov, președintele pus cu ajutorul lui Putin in fruntea Ceceniei, anunta o noua ofensiva rusesca, care are ca obiectiv eliberarea completa a Luhansk si Donetk, dupa care va urma Kievul. „Va avea loc o ofensiva … nu numai asupra Mariupol, ci si asupra altor locuri, orase si sate. Luhansk si…

- Dupa atatea zile de razboi in Ucraina, zonele din apropierea capitalei Kiev au fost parasite de forțele rusești, care par insa sa se regrupeze spre sud-estul țarii, dupa cum indica la unison presa internaționala. In vreme ce fortele ucrainene se retrag din nord si din imprejurimile Kievului, „analistii…