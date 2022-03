Stiri pe aceeasi tema

- Politologul Andrei Taranu a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, despre amenintarile Federatiei Ruse la adresa Romaniei, ca in acest moment „este greu de crezut ca Federatia Rusa, pe care o vedem impotmolita in Ucraina, ar avea puterea reala de a face vreun gest impotriva Romaniei…

- Federația Rusa a continuat atacurile in noaptea de vineri spre sambata, inclusiv in aceasta dimineața, asupra mai multor orase ucrainene și capitala Kiev. Oficialii ucraineni spun ca au fost lansate rachete de croaziera catre Ucraina dinspre Marea Neagra. Aceștia au raportat mai multe pierderi printre…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, spune ca Romania va invața sa traiasca avand Federația Rusa la granița daca va fi cazul, insa a explicat ca țara noastra va beneficia și de sprijinul aliaților intr-un astfel de scenariu. Declarația șefului MApN a venit in contextul in care forțele Federației…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, 1 martie 2022, a anuntat Administratia Prezidentiala. Tema sedintei este situatia agresiunii din Ucraina, si implicatiile asupra tarii noastre precum si gestionarea unui eventual flux masiv…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa joi, 24 februarie, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, in Regatul Belgiei. Reuniunea a fost convocata de Președintele Consiliului European, Charles Michel, in contextul ingrijorarilor legate de securitatea de la granițele…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, la intrarea in sedinta PNL, despre evolutia situatiei de securitate din Ucraina, ca ”exista pregatite masuri astfel incat sa putem sa asiguram sprijinul necesar unui flux de refugiati, inclusiv partea de repatriere”, insa ”pana in acest moment nu avem nicio…

- Astfel, in contextul evoluțiilor curente legate de situația de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, MAE “recomanda puternic cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții deosebite și, de asemenea, sa ia in considerare parasirea teritoriului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca in acest moment Rusia are de ales intre calea dialogului sau conflictul deschis. Intr-o conferința de presa ținuta impreuna cu omologul sau francez, Bogdan Aurescu a declarat ca Uniunea Europeana pregatește un pachet masiv de sancțiuni pentru…