Captura zilei sau celebra notă de plată din Năvodari. Suma uriașă achitată de turiști Un turist din Barlad a platit pe o masa cat pentru un sejur intreg, dupa ce a ales sa mearga cu familia la un restaurant din Navodari. Cand i-a venit nota de plata, omul a ramas șocat. „Captura zilei, trei pești, 1.700 de lei. Un ciolan, 80 de lei, porția de creveți, patru creveți adica, 80 de lei, 20 de lei un crevete, jambon 320 de lei și am mai dat și 300 de lei pe sparanghel”, a declarat turistul care recunoaște ca nu a fost atent sa verifice prețurile inainte de a da comanda. Pe nota mai apar șapte porții de cartofi prajiți, in valoare de 147 de lei, spaghetele costa 40 de lei și un șnițel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un turist din Barlad a platit pe o masa cat pentru un sejur intreg, dupa ce a ales sa mearga cu familia la un restaurant de fite din Navodari. Cand i-a venit nota de plata, omul a ramas socat, scrie adevarul.ro. La restaurantele de lux si preturile sunt pe masura. A simtit-o, pe pielea lui, Vasile,…

- Vasile, un turist din Barlad (Vaslui), s-a dus la Navodari, cu soția și copii, dar și cu prietenii, iar un pranz le-a dat palpitații.Pranzul i-a costat mai mult ca vacanța in sine, informeaza Adevarul.ro. Au platit 3600 de lei, plus 400 de lei bacșiș”De banii aștia cumparam trei porci și imi hraneam…

- Vasile, un turist din Barlad (Vaslui), a venit la mare in Navodari, cu soția și copii, dar și cu prietenii. Pranzul i-a costat mai mult ca vacanța in sine, informeaza Adevarul.ro. Au ales un restaurant in zona exclusivista unde, susțin, ei, ospatarii erau foarte amabili și i-au „momit” cu tot felul…

- Un turist din Barlad a platit pe o masa cat pentru un sejur intreg, dupa ce a ales sa mearga cu familia la un restaurant de fițe din Navodari. Cand i-a venit nota de plata, omul a ramas șocat.

- Nu e bine sa postezi tot ce faci pe rețelele de socializare. Fiindca te poți trezi cu autoritațile la ușa și ești bun de plata la final. A aflat asta tarziu un pescar care a postat o serie de fotografii pe Facebook, in cautare de Like-uri. Doar ca „imaginile din aceasta postare sunt preluate in urma…

- Orașul Timișoara nu are nicio echipa in primele doua ligi din Romania, dar va beneficia de un stadion nou. Investiția este uriașa, iar președintele Consiliului Județean Timiș a dezvaluit ca arena din Banat va fi a doua cea mai scumpa din Romania, dupa Arena Naționala care a costat 213 milioane de euro.…

- Tinerii au cheltuit sume uriașe in cluburile de fițe din Mamaia Nord. La Vama Veche, proprietarii teraselor se plang ca sunt clienti zgarciti, care nu mai lasa niciun bacsis. Petrecareț: "O stare foarte buna de 1 mai. O petrecere excelenta. Cum numai in Mamaia se intampla. Exact, numai in Mamaia."Reporter:…