Stiri pe aceeasi tema

Calarasi: Trei persoane cercetate pentru inselaciune cu criptomonede / Un barbat a determinat un altul sa-i vireze trei criptomonede, urmand sa primeasca 77.417,42 lei, dar ulterior a invocat o eroare electronica, sustinand ca tranzactia nu a avut loc

Peru: 2,2 tone de cocaina ascunsa in cutii de sparanghel si care urma sa ajunga in Tarile de Jos, confiscata de politie

Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de vineri in scadere, in urma datelor din SUA care au aratat cresterea peste asteptari a preturilor de consum in luna mai si a noilor restrictii din China legate de Covid-19, care ar putea influenta negativ cererea, transmite Reuters.

Politistii de frontiera de la Garda de Coasta au descoperit, joi dimineața, langa Costinesti, o ambarcatiune suspecta ce venea din Turcia, in care se aflau peste 50 de migranți.

China a redus vineri rata de referința pentru creditele ipotecare cu o marja neașteptat de mare, a doua reducere din acest an, in timp ce Beijingul incearca sa revigoreze sectorul imobiliar aflat in dificultate, pentru a susține economia, scrie Reuters.

Politistii de frontiera de la Garda de Coasta au descoperit, in zona localitatii Sf. Gheorghe, 27 de migranti sositi din Turcia cu o ambarcatiune, ajutati de doua calauze, care au fost retinute pentru 24 de ore, informeaza IGPF.

Politistii de frontiera ai Garzii de Coasta au confiscat in ultimele doua zile de la diferite persoane din judetele Tulcea si Constanta peste 120 de kilograme de peste, doi sturioni si peste 1,1 kilometri de plase monofilament, se arata intr-un comunicat de presa remis luni de institutia statului.

Politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta au prins doi barbati si doua femei in timp ce scoteau cu o autoutilitara, din portul Constanta, 1.000 de litri de motorina provenita din tancul depozit tribord al unei nave, sub pavilion Bulgaria, aflata in portul Constanta