Captura de proporții la Bechet. Intr-un camion incarcat cu seminte de floarea soarelui, polițiștii de frontiera au gasit mai multe cutii cu medicamente. Peste un milion de comprimate conținand substanța activa din categoria drogurilor de risc, in valoare de peste 3 milioane de euro, au fost descoperite de la Bechet. Poliția de Frontiera a anunțat, […]