- Politia din Laos a capturat 55,6 milioane de tablete de metamfetamina ascunse intr-un camion, cea mai mare captura de droguri realizata vreodata in Asia, anuntat joi organul ONU insarcinat cu lupta impotriva stupefiantelor, informeaza AFP.''Cele 55,6 milioane de comprimate de metamfetamina si 1.537…

- Polițiștii au descoperit un gater clandestin, care nu avea nici o forma de autorizare, fiind gasit inclusiv lemn debitat la aceasta instalație.Poliția municipiului Suceava a acționat in acest caz dupa ce anterior s-a confiscat o cantitate de lemn, in urma unei percheziții domiciliare. Marți, ...

- Politistii de la crima organizata, alaturi de procurorii DIICOT, au efectuat, in perioada 2 - 15 septembrie, 43 de actiuni operative pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare de bani.…

- Politia americana l-a identificat pe autorul a trei crime comise in urma cu 20 de ani in Florida, toate victimele fiind femei, dupa o ancheta ce a presupus si exhumarea cadavrului acestuia. Ucigașul in serie a murit intr-un accident de avion in 2005. Moartea acestuia a fost confirmata cu ajutorul analizelor…

- Politia din Austria a anuntat joi ca a confiscat droguri cu o valoare pe piata neagra de aproximativ 4 milioane de euro intr-o serie de raiduri la Viena, informeaza DPA. Politistii au retinut 21 de suspecti in cateva zile si au confiscat arme si 360.000 de euro in numerar, potrivit Agerpres.ro.…

- ,,In data de 11.08.2021, in jurul orei 23.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Halmeu – judetul Satu Mare, aflati in misiune de supraveghere a frontierei de stat, au observat, pe directia localitatii Halmeu, un aparat de zbor de mici dimensiuni (drona), care transporta un colet. In…

- Cel mai mare laborator clandestin de droguri sintetice identificat vreodata in Olanda a fost descoperit in noaptea de joi spre vineri in sud-estul tarii, langa granița cu Germania, informeaza Agerpres . Conform politiei olandeze, laboratorul avea capacitatea de a produce zilnic peste o suta de kilograme…

