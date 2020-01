Stiri pe aceeasi tema

- Vama belgiana a anuntat vineri confiscarea, in regiunea portului Anvers (nord), a 126 de milioane de tigari contrafacute, un trafic atribuit unei singure filiere si cu o potentiala eludare de taxe datorate fiscului de 65 de milioane de euro, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Este vorba de cea mai…

- Autoritatile din Romania au participat, in perioada 9-14 ianuarie, la o operatiune derulata in noua state ale Uniunii Europene si care a vizat destructurarea unei retele specializate in fraude cu autoturisme de lux. Prejudiciul produs prin sustragerea de la plata TVA este estimat la 12 milioane de euro.

- Politia din Uruguay a realizat o captura record de cocaina, in valoare de peste 1 miliard de dolari pe piata neagra, transmite sambata DPA, citand procuratura si presa locale, relateaza Agerpres. Circa 4,4 tone de cocaina au fost confiscate în portul capitalei Montevideo, iar o alta…

- Volkswagen (VW) a primit o amenda record din partea autoritații de protecție a consumtorilor din Australia, de 86 de milioane de dolari (125 de milioane de dolari australieni) in urma scandalului global al emisiilor, informeaza BBC.Aceasta este cea mai amare amenda acordata de o instanța pentru…

- Zece romani au fost arestati pe 6 noiembrie de autoritatile franceze dupa o serie de furturi din camioane aflate in mers, fapt care le-a atras apelativul de „acrobati” sau „surferi”, relateaza cnews.fr joi, potrivit Agerpres.Ei ar fi furat in acest mod cu totul inedit marfuri in valoare de…