"Astazi, 19 mai, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat 26 de perchezitii domiciliare, in municipiul Cluj-Napoca si in comunele Floresti si Baciu, judetul Cluj, la locuintele a 12 persoane banuite de trafic de droguri si efectuare de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efect psihoactiv. (...) In urma perchezitiilor, au fost descoperite si ridicate aproximativ 1 kilogram de cannabis, aproximativ 200 de plicuri ce contineau substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, 16.620…