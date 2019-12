Captură record de cocaină în Uruguay: droguri estimate la peste 1 miliard de euro Politia din Uruguay a realizat o captura record de cocaina, în valoare de peste 1 miliard de dolari pe piata neagra, transmite DPA, citând procuratura si presa locale.



Circa 4,4 tone de cocaina au fost confiscate în portul capitalei Montevideo, iar o alta cantitate de o tona a fost descoperita la o ferma din departamentul Soriano.



Aceasta constituie cea mai mare captura de cocaina realizata vreodata în Uruguay, a informat vineri Parchetul.



Au fost arestati patru suspecti, printre care proprietarul fermei.



