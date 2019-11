Captură-record de cocaină în Japonia Autoritațile japoneze au anunțat vineri ca au capturat un transport de 400 de kilograme de cocaina în Portul Kobe, o captura fara precedent pentru țara nipona, informeaza Reuters.



&"Acesta e un record, ca volum&" pentru o captura de cocaina în Japonia, a afirmat un purtator de cuvânt al autoritaților vamale pentru AFP.



Originea și destinația finala nu sunt cunoscute, investigația fiind înca în curs, dar surse apropiate anchetei au dezvaluit ca e posibil ca transportul sa fi ajuns din greșeala în Kobe.



Traficul și consumul de narcotice sunt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O regiune intinsa din estul Japoniei, lovita de inundatii si alunecari de teren in urma trecerii taifunului Hagibis in urma cu doua saptamani, se pregatea vineri pentru un nou episod de ploi torentiale, zeci de mii de persoane din regiunile invecinate Tokyo fiind vizate de avertizari de evacuare,…

- Patru persoane au murit și alte 17 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia în ultimele decenii, paralizând Tokyo, provocând revarsarea râurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni înainte de a se îndrepta spre coasta de nord-est…

- O audienta de televiziune record s-a inregistrat sambata in Japonia la meciul dintre niponi si samoani, in cadrul Grupei A de la Cupa Mondiala de rugby 2019, meci incheiat cu scorul de 38-19 pentru ''samurai'', scrie Reuters care citeaza un studiu efectuat de World Rugby. …

- Investitii record in valoare de 50 de miliarde dolari au facut din 2019 un an simbol pentru gazele naturale lichefiate, Canada și SUA fiin principalii conducatori, a declarat, joi, Fatih Birol, directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite Reuters, potrivit Mediafax.Sectorul…

- Unul dintre cele mai puternice taifunuri care a afectat in ultimii ani capitala Japoniei a lovit luni regiunile situate la est de Tokyo unde a provocat decesul unei femei, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Peste 130 de curse aeriene au fost anulate, iar circulatia pe numeroase cai feroviare a fost…

- Tokyo, 9 sep /Agerpres/ - Unul dintre cele mai puternice taifunuri care a afectat in ultimii ani capitala Japoniei a lovit luni regiunile situate la est de Tokyo unde a provocat decesul unei femei, relateaza Reuters. Peste 130 de curse aeriene au fost anulate, iar circulatia pe numeroase cai feroviare…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ranite joi in Japonia in urma unui accident feroviar. Accidentul s-a produs in urma coliziunii dintre un tren expres și un camion, in orașul Yokohama, relateaza agenția Reuters, citata de Mediafax. In urma impactului, geamul din compartimentul mecanicului de locomotiva…

- Ploile torentiale au cauzat miercuri inundatii si alunecari de teren in insula japoneza Kyushu, unde cel putin doua persoane au murit, iar autoritatile au emis avertizari si ordine de evacuare pentru 850.000 de oameni, informeaza Reuters.