- Politia ecuadoriana a anuntat, vineri, o captura record de 9,6 tone de cocaina, conform ministrului de Interne, Alexandra Vela, anunța news.ro. Potrivit lui Vela, drogurile proveneau din Columbia si urmau sa fie duse in Mexic si SUA. Captura a fost realizata la Guayaquil, iar valoarea pe piata…

- Jumatate de tona de cocaina a fost descoperita intr-un depozit din județul Ilfov. Drogurile erau depozitate in baxuri de banane. „La data de 26 iulie 2021, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București, impreuna cu procurorii D.I.IC.O.T. – Structura Centrala, au descoperit, …

- Politia din Costa Rica a confiscat duminica 4,3 tone de cocaina provenita din Columbia, a doua cea mai mare captura de droguri din istoria sa si cea mai mare de anul acesta, au declarat autoritatile locale, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Capturile record de cocaina din ultimii ani au provocat…

- Politia olandeza a anuntat marti ca a confiscat aproape 3 tone de cocaina si peste 11 milioane de euro dintr-o ferma situata in apropierea aeroportului Amsterdam-Schiphol. Captura este una dintre cele mai importante din istoria fortelor de ordine din acest oras, transmite AFP. Dupa o ancheta indelungata,…

- Oficialii vamali maltezi au anuntat marti o captura-record de cocaina in tara, 740 de kilograme de drog de inalta puritate ascunse intr-un container plin cu banane, relateaza miercuri DPA. Cocaina era depozitata in pachete de 1 kilogram ascunse in interiorul containerului care se afla in drum…

- Polițiștii de frontiera au realizat o captura record de arme de foc, letale, in urma controlului facut asupra unui camion condus de un cetațean ucrainean, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, a spus, joi, ministrul de Interne, Lucian Bode. „Vorbim aici de 2.850 de pistoale noi, cu glonț. Astfel,…

- Captura-record la Priștina, in Kosovo, unde polițiștii au confiscat 2,2 tone de cocaina, cu valoare de circa 6 miliarde de euro. Drogurile, descoperite intr-un camion, erau destinate mai multor state din Europa, noteaza libertatea.