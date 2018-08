Captură-record de 50 de tone de metamfetamină în Mexic Militarii au localizat laboratorul cu prilejul unei operatiuni desfasurate joi in satul Alcoyonqui, din cadrul municipalitatii Culiacan, capitala statului Sinaloa, in estul Mexicului.



"Am reusit sa securizam si sa distrugem un laborator de droguri clandestin si doua depozite subterane, cu aproximativ 50 de tone de metamfetamina sub forma de cristale sau sub forma lichida", a precizat Marina intr-un comunicat. Drogul era stocat in bidoane si butoaie de diverse marimi si au fost descoperite ingrediente chimice si echipamente necesare productiei de crystal meth.



Potrivit…

Sursa articol si foto: rtv.net

