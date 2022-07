Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21 iunie – 8 iulie 2022, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat, pe raza intregului județ, o acțiune pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea…

- SCUTUL PADURII in Alba: 2.325 de metri cubi de material lemnos au fost confiscați de polițiști SCUTUL PADURII in Alba: 2.325 de metri cubi de material lemnos au fost confiscați de polițiști In perioada 21 iunie – 8 iulie 2022, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Politistii covasneni continua activitatile preventive pentru cresterea gradului de constientizare cu privire la riscurile asociate consumului de substante interzise. Oamenii legii sunt prezenti pe parcursul evenimentului Empty Festival, derulat in perioada 8 -10 Iulie 2022 la Targu Secuiesc. Ca urmare…

- Miercuri, 08 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu polițiștii rutieri din Sighetu Marmației și cu sprijinul inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Control in Transportul Rutier, au desfașurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii…

- VIDEO| Intervenție hotarata a polițiștilor bucureșteni: Un barbat care amenința mai mulți oameni cu un cuțit imobilizat cu promptitudine VIDEO| Intervenție hotarata a polițiștilor bucureșteni: Un barbat care amenința mai mulți oameni cu un cuțit imobilizat cu promptitudine Polițiștii de la Ordine Publica…

- Un baiețel de un an și doua luni din localitatea vasluiana Fruntișeni a fost gasit decedat in condiții suspecte duminica seara. Mama l-a lasat dormind intr-o camera, ulterior sesizand ca acesta nu se mai afla in pat. Copilul a fost gasit decedat cateva ore mai tarziu la 500 de metri de casa. Mama a…

- In perioada 11-17 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciul de Ordine Publica – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii nerespectarii regimului silvic, pe raza secțiilor de politie…

- FOTO| Cadouri pentru o familie din Zlanta și o tanara refugiata din Ucraina, din partea polițiștilor din Alba: Le-au oferit alimente și produse de necesitate FOTO| Cadouri pentru o familie din Zlanta și o tanara refugiata din Ucraina, din partea polițiștilor din Alba: Le-au oferit alimente și produse…