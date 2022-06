Captură record! 350 de sticle cu bilă de urs, confiscate de Poliţie Politia vietnameza a confiscat o cantitate record de 350 de sticle cu bila de urs, o substanta utilizata in medicina traditionala, a anuntat vineri o organizatie pentru protectia faunei salbatice, informeaza AFP. Autoritatile din Vietnam au interzis extragerea bilei de urs in 2005. Fermelor existente li s-a permis sa pastreze animalele pe care le detineau deja, insa cu exceptia acestor cazuri prelevarea bilei de la un urs se pedepseste cu cinci ani de inchisoare. Politia a arestat saptamana trecuta un locuitor din Phuc Tho, o suburbie din Hanoi, dupa ce acesta a fost prins transportand in masina… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

