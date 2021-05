Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o tona si jumatate de heroina a fost descoperita de politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, cu sprijinul reprezentantilor DEA de la Ambasada SUA in Romania, Europol si Eurojust, in Portul Constanta.

- Bulgaria, Croatia, Estonia, Letonia si Slovacia vor obtine o parte dintre cele peste 10 milioane de vaccinuri pe care Uniunea Europeana le va primi anticipat de la Pfizer, pentru a putea compensa intarzierile survenite in campaniile lor de vaccinare, dupa ce au mizat pe vaccinul de la AstraZeneca…

- Autoritațile romane și spaniole au destructurat o grupare specializata in proxenetism, spalare de bani, trafic de minori și deținere și trafic de droguri, care acționa pe teritoriul Spaniei. Tinerele erau racolate prin metoda ”loverboy”, dupa care erau trimise in strainatate sa practice prostituția,…