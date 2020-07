Stiri pe aceeasi tema

- Politia italiana a anuntat miercuri o captura record de 14 tone de amfetamine, sub forma a 84 milioane de comprimate de captagon, supranumit „drogul jihadului”, produse in Siria de gruparea Stat Islamic (SI), informeaza AFP, citat de Agerpres .

- Politia belgiana a confiscat luni 11,5 tone de hasis (rasina de canabis) in principala piata de vanzari en-gros de produse agroalimentare din Bruxelles si a retinut sase persoane, a anuntat marti Parchetul capitalei belgiene, informeaza AFP potrivit Agerpres. Valoarea marfii confiscate a fost estimata…

- Politia din Liban a anuntat vineri ca a confiscat o cantitate record de 25 de tone de canabis care urmau sa plece din portul Beirut catre un stat african, transmite AFP, citata de Agerpres. Captura a fost realizata la jumatatea lui martie, datorita informatiilor primite de brigada de stupefiante…