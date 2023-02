Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor percheziții domiciliare, peste 15.000 pachete tigari, in valoare de 175.800 lei, precum și suma de 18.130 de euro. Un maramureșean este cercetat pentru contrabanda, in continuare fiind desfașurate cercetari…

- Caz inedit la Valea Vișeului, unde polițiștii de frontiera au descoperit cațiva contrabandiști de țigari care aduceau coletele voluminoase cu ajutorul unui…cal. In total au fost descoperite și confiscate de catre polițiștii de frontiera un numar de zece colete cu țigari. Mai mult, dupa 2 ore de la producerea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarasi au descoperit, 57 de saci incarcati cu frunze de tutun, ascunsi in semiremorca unui ansamblu rutier printre incarcatura de nisip.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in data de 31.01.2023, in Punctul de Trecere…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dat de urma unei "afaceri" cu țigari de contrabanda la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, dupa o captura uriașa facut la finalul anului trecut, in valoare de 2 milioane de euro, Denunțul a venit de la un angajat al Poliției de Frontier ...

- O mașina in care se aflau 5.480 pachete cu țigari a fost incuiata și abandonata la vederea polițiștilor de frontiera, pe o strada din Sighetu Marmației. In cauza se efectueaza cercetari pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, marfa fiind ridicata in vederea continuarii cercetarilor. Polițiștii…

- Politistii de frontiera au descoperit, in urma unui control amanuntit efectuat asupra unui autocamion, care figura ca fiind incarcat cu produse de igiena personala, cantitatea de 384.000 de pachete cu tigari, estimata la o valoare de peste 1,5 milioane de euro, pentru care soferul nu detinea documente…

- Politistii de frontiera din cadrul Aeroportului International Henri Coanda, au depistat un cetatean sirian, rezident in Olanda, care calatorea din directia Eindhoven si avea in bagajul de mana 26 de tigarete artizanale, care contineau o substanta vegetala, presupusa a fi cannabis. In cauza, se deruleaza…

- Politistii de frontiera doljeni au depistat, in urma misiunilor desfasurate in zona de competenta, o remorca frigorifica incarcata cu aproximativ 420.000 de pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro. Cercetarile in cauza sunt desfasurate sub coordonarea Parchetului…