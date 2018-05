Stiri pe aceeasi tema

- Desfasurarea evenimentului depinde insa de votul consiliul municipal din Miami, care urmeaza sa-si dea acordul in acest sens cu ocazia viitoarei sale reuniuni, care va avea loc pe 10 mai. Primul Grand Prix de la Miami ar urma sa se desfasoare in luna octombrie a anului viitor, pe un circuit trasat…

- Droguri in valoare de aproape un miliard de dolari au fost confiscate de Garda de Coasta a Statelor Unite in apele teritoriale ale Mexicului. Stupefiantele erau transportate cu nave și urmau sa ajunga ilegal in SUA.

- Garda de coasta intentioneaza sa achizitioneze 5 bucati detectoare portabile scannetr de metale Garett Super Wand cu acumulatori si incarcator pentru control corporal. Valoarea estimata a achizitiei este de 3.750 lei.Livrarea se va face in 3 zile calendaristice, la sediul Garzii de Coasta din Aleea…

- Vremea le-a jucat cea mai mare festa de 1 aprilie americanilor. O furtuna de zapada aparuta din senin a adus un strat de zapada de pana la 15 centimetri pe Coasta de Est. Sute de accidente au fost raportate pe strazi, scrie realitatea.net.

- Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump si insistenta acestuia de a construi un zid la granita pe care sa il plateasca Mexicul au declansat o criza diplomatica intre cele doua tari, insa recent au aparut semne de destindere. Saptamana trecuta, Casa Alba a anuntat ca cei doi presedinti…

- Aproape 450 de migranti au fost salvati luni de Garda de Coasta libiana in doua operatiuni distincte in largul coastelor de vest ale Libiei, a anuntat marti Marina libiana, relateaza AFP. Dupa ce au fost alertate, patrulele Garzii de Coasta, sprijinite de o nava de pescuit, au salvat "324 migranti ilegali,…

- Captura impresionanta de droguri in Australia. Intr-un container ajuns in port, fortele de ordine au descoperit 330 de kilograme de metamfetamina. Valoarea substantelor narcotice se ridica la 214 milioane de dolari.

- Castigurile semnificative de pe pietele de actiuni si obligatiuni au impins valoarea portofoliilor fondurilor de pensii catre noi culmi in anul 2017. Activele gestionate de cele mai mari 22 de fonduri de pensii din lume au atins o suma record de 41,3 trilioane de dolari la sfarsitul anului 2017,…