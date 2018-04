Stiri pe aceeasi tema

- In orașul-port are loc cea mai colorata sarbatoare a anului, traditionalul Festival al Umorului. Evenimentul ajuns la a 36-a editie a adunat mii de vizitatori. Multi turisti au venit costumați in eroii lor preferați din desene animate, filme sau jocuri video.

- Captura deosebit de mare de tigari de contrabanda a fost retinuta la Punctul de Trecere Sculeni. Politistii de frontiera impreuna cu vamesii au retinut in flagrant 2 cetateni romani care incercau sa treaca prin frontiera Republicii Moldova 200 de cutii a cate 500 de

- Fostul președinte al Georgiei și ex-guvernatorul regiunii ucrainene Odesa, Mihail Saakașvili, a primit interdicție pe 3 ani de acces pe teritoriul Ucrainei. Dupa cum a declarat avocatul politicianului, Ruslan Cernoluțki, decizia a fost luata de Serviciul de Frontiera al Ucrainei, scrie presa ucraineana.…

- Cabinetul de Miniștri a intreprins și anterior eforturi pentru soluționarea conflictului armat din Ucraina. De cuvintele fostului președinte al Georgiei și fostul guvernator al regiunii Odesa, Mihail Saakașvili, referitoare la situația politica din Ucraina, a luat act Guvernul Germaniei. {{271357}}De…

- Mihail Saakașvili a anunțat despre intenția sa de a se intoarce in Ucraina in mod legal. Fost guvernator al regiunii Odesa și ex-președinte georgian, Saakasvili a declarat ca nu va cere azil politic in Polonia. La o conferința de presa susținuta la Varșovia, politicianul a mai spus ca nu are alta cetațenie…

- Politia de frontiera poloneza a anuntat ca Saakasvili a sosit in Polonia si i s-a permis sa intre in tara. El a intrat in Ucraina in septembrie 2017, venind tot dinspre Polonia. Autoritatile ucrainene au incercat atunci sa impiedice patrunderea sa in tara pe la frontiera terestra, dar actiunea…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a finalizat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a 8 membri ai gruparii criminale specializate in transportarea marfurilor de larg consum provenite de la „Piața KM 7” de linga or. Odesa,…

- Aproape 150 de kilograme de fildeș de elefant african au fost confiscate de autoritațile din Thailanda.Contrabanda, care provenea din Nigeria și avea destinația China, a fost depistata in aeroportul din Bangkok.