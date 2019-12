Captura impresionanta a Politiei Romane, intr-un dosar de contrabanda

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Brasov efectueaza, marti, 55 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in cinci judete - Brasov, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Valcea, intr-un dosar privind contrabanda cu tutun. "Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada ianuarie 2018 - decembrie 2019, mai multe persoane ar fi detinut…

- Sapte persoane, cu varste intre 38 si 74 de ani, au fost retinute de politistii din Alba intr-un dosar privind contrabanda cu tigari, la perchezitii fiind descoperite inclusiv o arma cu aer comprimat detinuta ilegal si sute de alice si cartuse pentru arma letala, precum si un detector de metal. Potrivit…

- In urma activitatilor desfasurate de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane, in ultima saptamana, au fost instituite masuri asiguratorii in valoare de peste 2.600.000 de lei si au fost indisponibilizate bunuri in valoare de aproape 2.200.000 de lei.…

- Sapte persoane au fost retinute in urma a 27 de perchezitii facute in judetele Constanta si Calarasi, la persoane banuite de contrabanda si delapidare. Politistii au confiscat peste 100.000 de tigarete si peste 350.000 de lei.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, politistii…

- Politistii de la Transporturi Constanta au pus in aplicare, ieri, 27 de mandate de perchezitie domiciliara, pe raza judetelor Constanta si Calarasi, in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict. Au fost ridicati peste 350.000 de lei, peste 100.000 de tigarete si 300 de grame de aur.

- In aceasta dimineata, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Calarasi au efectuat opt perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional specializat in trafic de persoane si proxenetism. La data de 3 octombrie a.c., politistii de Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au facut, in ultima luna, 404 perchezitii, au instituit masuri asiguratorii in valoare de aproape 50.000.000 de lei si au indisponibilizat bunuri in valoare totala de peste 12.000.000 de lei, in cadrul dosarelor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, ascunse intr-un automarfar, aproximativ 440.000 pachete de tigari netimbrate ce urmau sa fie introduse ilegal in tara. In data de 24.09.2019, in jurul orei 18.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II…