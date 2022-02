Captură făcută de Poliția orașului Vicovu de Sus La data de 1 februarie, ora 14:40, o patrula din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe raza localitații Straja autoturismul condus de un barbat de 31 de ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 31 de ani nu poseda permis de […] The post Captura facuta de Poliția orașului Vicovu de Sus first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

