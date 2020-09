Captură de răsunet, opere în valoare de peste 2,5 milioane de lire sterline Mecanicii auto au inceput sa citeasca manuscrise despre astronomie sau fizica și matematica furate din muzee. Polițiștii au avut o mare surpriza cand au descoperit operele de patrimoniu, carti, tablouri si manuscrise foarte vechi, semnate de astronomul italian Galileo, de Isaac Newton si de pictorul spaniol din secolul al XVIII-lea Francisco Goya. Conform anchetatorilor manuscrisele au fost furate in perioada 2017-2019 din muzeele din Marea Britanie. Operele gasite in valoare de peste 2,5 milioane de lire sterline erau ascunse in rampa unui service din Neamt. „Persoanele suspectate de comiterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

