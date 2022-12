Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați din Municipiul Dej au fost reținuți de polițiștii clujeni, fiind banuiți ca au furat mai mulți paleți cu harție dintr-un depozit. Potrivit IPJ Cluj, prejudiciul se ridica la peste 220.000 de lei, iar cei patru barbați sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat…

- Polițiștii au descins marți dimineața la locuințele a cinci barbați, banuiți ca ar fi furat din depozitul unei societații comerciale mai mulți paleți cu produse de hartie in valoare de peste 220.000 de lei.

- Luni, 05 decembrie, polițiștii Postului de Poliție Recea, in timpul exercitarii atribuțiilor de serviciu pe D.N. 1C, intre localitațile Recea și Lapușel, au procedat la oprirea unui autovehicul, dar conducatorul auto și-a continuat deplasarea spre municipiul Baia Mare. Polițiștii au pornit in urmarirea…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au fost sesizați despre faptul ca unei persoane varstnice care se afla pe o strada din municipiu, i-a fost sustrasa o geanta. Cu sprijinul a doi tineri care au observat incidentul, barbatul banuit a fost depistat la scurt timp de polițiști, iar ulterior…

- La data de 21 octombrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Jibou au intocmit dosar penal unui barbat de 25 de ani, pentru conduecre sub influența substanțelor psihoactive. In fapt, la ora 21:15, polițiștii au oprit in trafic, pe strada Teilor, din Jibou, un autoturism, la volanul…

- Un barbat, in varsta de 33 de ani, s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost oprit in trafic de catre polițiștii din Lugoj. Polițiștii municipiului Lugoj au oprit pentru control, in data de 15 octombrie, in jurul orei 20:40, pe strada Aleea Țesatorilor din municipiu, un autoturism condus de…

- Un puștan in varsta de 16 ani a fost prins in dimineața zilei de marți de polițiștii din Siret. Pentru ca minorul nu iși justifica prezența pe strazi la ora 4.00 dimineața, polițiștii au vrut sa-l legitimeze. Numai ca baiatul a incercat sa scape și a fugit printre blocuri, dar nu a ajuns prea ...

- Uniunea Europeana intentioneaza sa interzica importurile de mai multe produse din otel din Rusia si sa interzica exportul anumitor semiconductori in Rusia, potrivit ultimei propuneri de sanctiuni a Comisiei Europene, consultata de POLITICO.