- Polițiștii din Bacau si cei ai Inspectoratului Politiei de Frontiera Oradea, alaturi de procurori DIICOT, au gasit intr-o mașina, la Nadlac, sute de grame de cannabis. S-au facut 9 percheziții in Bacau,...

- Ziarul Unirea PERCHEZIȚII in Alba și Cluj: 4 persoane banuite de incendierea a 6 mașini și a unui imobil au fost REȚINUTE de polițiști. Ar fi provocat un prejudiciu de 770.000 lei PERCHEZIȚII in Alba și Cluj: 4 persoane banuite de incendierea a 6 mașini și a unui imobil au fost REȚINUTE de polițiști.…

- Trei persoane, reținute de polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice La data de 19 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Post-ul Percheziții la Primaria Targoviște. Trei persoane, reținute de polițiști apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- FOTO – Arhiva La data de 14 februarie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, au desfașurat 3 percheziții in județele Cluj și Salaj, la persoane banuite de punerea in circulație de valori falsificate…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Tulcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 3 perchezitii domiciliare la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc. 3 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. La data…

- Politistii din municipiul Moreni, judetul Dambovita, au efectuat, in aceasta dimineata, cinci perchezitii la persoane din localitate si din comuna Post-ul GURA OCNIȚEI: Patru persoane banuite de furturi de combustibil din autoturisme, au fost reținute in urma unor percheziții apare prima data in Gazeta…

- Trei persoane au fost retinute in urma unor perchezitii facute de politistii de la BCCO Alba Iulia in judetul Hunedoara, fiind vizati membrii unei grupari care le-ar fi inlesnit unor tinere practicarea prostitutiei. In urma celor trei perchezitii desfasurate de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Peste 3.000.000 de tigarete au fost indisponibilizate si 10 persoane au fost retinute, in urma a 34 de perchezitii efectuate de politistii de la transporturi din Timisoara, la persoane banuite de contrabanda. La data de 17 decembrie a.c., politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Timisoara…