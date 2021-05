Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Rasnov a refuzat o mita de 500 de euro de la un sofer din Bucuresti pe care l-a prins drogat la volan, acesta sesizand politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, care au organizat un flagrant. Potrivit unui comunicat al…

- *Ieri, 27 aprilie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au depistat, in flagrant delict, doi tineri, de 18 ani, respectiv 20 de ani, in timp ce ar fi comercializat droguri de mare risc.* In cursul zilei…

- Ieri, 27 aprilie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au depistat, in flagrant delict, doi tineri, de 18 ani, respectiv 20 de ani, in timp ce ar fi comercializat droguri de mare risc. In cursul zilei…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacau, au efectuat, pe 13 aprilie, patru percheziții domiciliare la persoane banuite de trafic de substanțe cu efecte psihoactive, precum... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un tanar in varsta de 25 de ani a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda droguri. Polițiștii au gasit asupra lui 100 de grame de amfetamina. Polițiștii au descins ulterior și la locuința acestuia. In urma perchezițiilor au fost gasite droguri in cantitate totala de un kilogram. „Polițiștii…

- Tanar de 21 de ani depistat in flagrant delict in timp ce ar fi oferit spre vanzare cannabis.Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. S.T.Constanta, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Pitești au depistat un barbat in timp ce ar fi incercat sa comercializeze droguri de mare risc. La data de 16 februarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești impreuna cu…

- Inculpatul urmeaza sa fie prezentat in cursul zilei de astazi Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva.La data de 07.02.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pe o perioada de…