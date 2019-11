Stiri pe aceeasi tema

- Poliția bulgara a declanșat o ampla operațiune impotriva traficanților de droguri in mai multe localitați din țara vecina. A fost interceptata și o mașina frigorifica al carei șofer intenționa sa treaca spre Romania. Autoritațile de la Sofia spun ca narcoticele erau destinate unor țari din vestul…

- Captura impresionanta de droguri! Polițiștii au descoperit ascunse intr-un rezervor al unui TIR 60 de kilograme de canabis, droguri care proveneau din Spania și ar fi urmat sa ajunga pe piața din Romania. In urma cercetarilor, polițiștii și procurorii DIICOT au stabilit ca transportul aparținea unor…

- "Mai mult de 400 de oameni au marșaluit pe strazile din București, cerand Ministerului Apelor și Padurilor sa puna capat defrișarilor ilegale și sa protejeze ultimele paduri virgine ale Europei. Proteste similare au avut loc in diferite orașe ale țarii. In fiecare an, 38 de milioane de metri cubi…

- Doi tineri Afganistan, in varsta de 18 și 19 ani, au fost depistati de politistii de frontiera de la Vama Giurgiu in timp ce incercau sa intre ilegal in tara, ascunsi intr-un TIR romanesc ce transporta ferestre termopan din Turcia. Cei doi, care nu aveau documente de identitate asupra lor, erau ascunși…

- O unitate speciala a serviciilor secrete ruse a lansat o serie de operatiuni, inclusiv in Republica Moldova, in cadrul unei campanii pentru destabilizarea Europei, afirma experti citati de cotidianul The New York Times, potrivit mediafax.Citește și: Rasturnare de situație: cat timp condusese…

- La meciurile cu Spania și Malta, din preliminariile pentru Euro 2020, o parte a publicului a scandat împotriva ungurilor. Incidentul a fost comentat de Ladislaul Boloni, fost selecționer al României. "Lipsa totala de educație, îmi dau seama de ce suntem considerati tiganii Europei",…

- In 1964, jurnalisti ai publicatiei vest-germane Der Spiegel a realizat o incursiune in spatele Cortinei de Fier, pentru a vedea cum traiesc oamenii sub comunism. Reportajul a aparut in luna august a acelui an, sub numele "Pe partea insorita". Coperta revistei infatisa cinci tineri romani, in fata actualei…