Captură de droguri în valoare de 2,7 miliarde de provenite din Afganistan: 3 tone de heroină, confiscate în India Aproape trei tone de heroina, in valoare de 2,7 miliarde de dolari, au fost confiscate intr-un port din vestul Indiei, intr-o operațiune majora. Drogurile proveneau din Afganistan, cel mai mare producator de heroina din lume, relateaza The Guardian. Doi indieni au fost arestați dupa ce aproape 3 tone heroina, ascunsa in doua containere care transportau oficial talc, a fost descoperita in portul […] The post Captura de droguri in valoare de 2,7 miliarde de provenite din Afganistan: 3 tone de heroina, confiscate in India appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

