Cinci membri ai unei grupari criminale implicata in traficul de droguri, cu tranzitarea Romaniei și Republicii Moldova, au fost reținuți de oamenii legii. Pe parcursul ultimelor patru luni, oamenii legii au intreprins un numar important de masuri speciale de investigații. In urma perchezițiilor efectuate in mijloacele de transport și domiciliile figuranților, a fost ridicata o cantitate de