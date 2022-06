Vameșii britanici au anunțat, marți, ca au arestat un belgian și un olandez dupa ce au descoperit 200 de kilograme de droguri in camioneta acestora, una dintre cele mai mari capturi efectuate in tunelul Canalului Manecii, transmite presa belgiana. Este vorba despre un belgian in varsta de 68 de ani și un olandez in varsta de 60 de ani, care au fost arestați la 10 iunie la frontiera britanica a tunelului, atunci cand incercau sa intre in Regatul Unit. La percheziție, vameșii au gasit peste 70 kg de heroina și 125 kg de cocaina ascunse in pereții camionetei. Ministerul britanic al Internelor a subliniat…