Captura anului: DIICOT a ridicat 2 tone de canabis Procurorii DIICOT din Neamt au reusit o captura record de canabis, in urma unor perchezitii pe care le-au efectuat in municipiul Roman, au declarat surse judiciare. Este vorba de circa 2 tone de plante de canabis, gasite in cadrul unor culturi indoor, au precizat surse din ancheta. La fata locului au fost aduse mai multe […] The post Captura anului: DIICOT a ridicat 2 tone de canabis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

