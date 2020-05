Căpșunile și cireșele românești au apărut pe tarabe. Cât costă trufandalele de primăvară Capșunile și cireșele romanești au aparut pe tarabe. Cat costa trufandalele de primavara Incurajate de iarna neașteptat de blanda și impulsionate de soarele puternic al primaverii, cireșele de mai au aparut pe tarabe. Mici și abia pârguite, se prezintă îndrăzneț cu prețuri de peste 30 de lei kilogramul și, deocamdată, nu au același succes ca cireșele din străinătate, care costă aproape dublu. Între timp, s-au ieftinit și căpșunile românești, pe măsură ce în sere se coc și… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

