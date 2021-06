Căpșunile reduc apariția cancerului la sân Capsunile protejeaza impotriva cancerului de san agresiv. Asta indica rezultatele unui studiu efectuat pe soareci de catre oamenii de stiinta de la Universitatea Politehnica Marche, din Italia. Efectul benefic al capsunilor a fost evident dupa cinci saptamani. Soarecii au primit un concentrat care a reprezentat aproximativ 15% din dieta lor, ceea ce echivaleaza cu o jumatate de kilogram de fructe la oameni. Cercetatorii au folosit un extract de capsuni din soiul „Alba”. Tumorile si-au stopat cresterea sau s-au redus, informeaza Realitatea. Capsunile scad activitatea mai multor gene care produc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta din Australia au descoperit ca o specie nativa de soarece, considerata disparuta cu mai bine de 150 de ani in urma, traieste in prezent pe insulele din largul Australiei de Vest, informeaza The Guardian. Cercetatorii au comparat mostre ADN provenite de la opt specii de rozatoare…

- Cercetatorii olandezi spun ca da. Ei tocmai au antrenat albinele sa adulmece probele care conțin coronavirus, reducand timpul de așteptare pentru rezultatele testelor. Pentru instruirea insectelor, oamenii de știința de la Universitatea Wageningen din Olanda le-au dat apa dulce ca recompensa pentru…

- Cercetatorii canadieni au efectuat un studiu de proporții și au descoperit cauzele coșmarurilor ce ne bintuie nopțile. Se credea ca omul striga in somn de frica, daca ceva il sperie, il ingrijoreaza el viseaza coșmaruri. In cadrul unui studiu citeva sute de voluntari au inregistrat visele lor timp de…

- Oamenii de stiinta israelieni au dezvoltat un nou tratament probiotic pe baza de iaurt pentru holera si alte boli infectioase si inflamatii, a anuntat Universitatea Ben Gurion (BGU) din sudul Israelului, relateaza agentia Xinhua, preluata de Agerpres. In cadrul unui studiu publicat in jurnalul stiintific…

- Ecranele TV pliabile, computerele invizibile si lentilele de contact inteligente sunt mai aproape de realitate datorita unui material revolutionar, scrie Adevarul. Cercetatorii de la Centrul de excelenta ARC in viitoarele tehnologii electronice cu consum redus de energie (Australia) au dezvaluit…

- Exercițiile fizice practicate cu regularitate ar putea crește eficacitatea vaccinurilor anti-COVID cu pana la 40%, arata un studiu citat de Herald Scotland. Cel mai amplu studiu realizat pana acum pe aceasta tema a constatat ca activitatea fizica reduce riscul de deces din cauza bolilor infecțioase,…

- Oamenii de știința americani au concluzionat ca o dieta bogata in calorii și grasimi – denumita „dieta Occidentala” in comunitatea științifica este asociata cu lucruri deloc agreabile. Respectiv cu o memorie precara, anxietate crescuta și alte probleme cognitive. Mancarea de tip fast-food poate duce…

- Ani la rand, in tundra siberiana au aparut de nicaieri cratere uriașe. Oamenii de știința ruși spun ca au reușit sa rezolve misterul, cu ajutorul tehnologiei și al dronelor. Cel puțin 17 asemenea cratere au fost descoperite pana acum in Siberia, dar numarul lor ar putea fi mai mare. Cu ajutorul tehnologiei…