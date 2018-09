Căpşune cu ace la supermarket. Recompensă pentru găsirea vinovatului Incidentul a fost descoperit saptamana trecuta odata cu spitalizarea unui barbat care a acuzat dureri de stomac dupa ce a mancat capsune de la un supermarket din Queensland. De atunci, locuitorii au publicat pe retelele de socializare fotografii cu capsune in interiorul carora se aflau mici ace din metal. Consumatorii au fost sfatuiti sa sectioneze fructele inainte sa le manance. Capsune de diferite calitati cultivate in Queensland au fost retrase din supermarketuri. Cazuri similare au fost semnalate in statele New South Wales si Victoria 'Persoana care se face responsabila de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

