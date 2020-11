Stiri pe aceeasi tema

- Capsula Crew Dragon a companiei SpaceX, transportand patru astronauti la bord si lansata duminica de la o baza americana, a andocat la Statia Spatiala Internationala (ISS), punand astfel capat perioadei de noua ani in care transportul astronautilor in spatiu a depins de rachetele rusesti, informeaza…

- Racheta Falcon 9 de la grupul american SpaceX a decolat duminica seara de la centrul spațial Kennedy (Florida), cu destinația IIS. La bordul capsulei Dragon se afla trei astronauți americani și unul japonez. Ajung la bordul IIS marți dimineața, dupa 27 ore de zbor și vor ramane șase luni. “Este o zi…

- Patru astronauti au fost lansati duminica spre Statia Spatiala Internationala (ISS) la bordul unei capsule Crew Dragon. Este o noua misiune istorica nascuta din colaborarea NASA cu SpaceX, compania fondata de Elon Musk. Urmariți live aici: ACTUALIZARE 2:42. Capsula Crew Dragon, cu patru astronauți la…

- In cadrul primului zbor de rutina dintr-o serie lunga, dupa cum spera Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala (NASA), SpaceX va lansa duminica seara, din Statele Unite, patru astronauti catre Statia Spatiala Internationala (ISS), o misiune ce marcheaza pierderea monopolului de acces la spatiu…

- In primul zbor din ceea ce NASA spera sa fie o serie lunga, SpaceX va lansa duminica seara din Statele Unite patru astronauti catre Statia Spatiala Internationala, o misiune ce confirma pierderea de catre Rusia a monopolului privind accesul in spatiu, pe care l-a detinut timp de noua ani, scrie AFP.

- Planurile presedintelui Trump de a castiga cursa in spatiu necesita o misiune lunara in 2024 si oprirea sprijinului financiar direct al SUA pentru Statia Spatiala Internationala in 2025, transferand controlul laboratorului orbital vechi de zeci de ani catre companiile spatiale private. Biden, pe de…

- Competiția pentru președinția Statelor Unite ale Americii a ajuns in era spațiala și depașește limitele terestre. Actualul președinte american, Donald Trump vrea ca in anul 2024 sa lanseze o misiune pe Luna. In plus, Donald Trump propune ca in anul 2025 sa inceteze sprijinului financiar direct pentru…

- Nevoile crescute ale armatei SUA pentru mijloace rapide de transport explica preferinta sa pentru campania Spacex fondata de Elon Musk, potrivit unui expert american in aeronautica, in contextul unei „retehnologizari” impuse de tensiunile globale in crestere, relateaza Business Insider.