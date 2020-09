Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Isaias a lovit, marti, coasta de est a Statelor Unite ale Americii. Vantul violent, insotit de ploaie torentiala a provocat moartea a cel putin trei persoane - una din New York si doua in Carolina de Nord. De asemenea, milioane de perosoane au ramas fara electricitate, relateaza AFP…

- Avand in vedere trauma psihologica evidenta asupra Occidentului colectiv pe care a provocat-o de doua ori coronavirusul, problema caștigarii acestei competiții a devenit nu pur și simplu una politica, ci una politica și principiala din punctul de vedere al pastrarii respectului de sine al societații…

- Alessandra Stoicescu continua seria de interviuri exclusive, de aceasta data cu Nouriel Roubini, cel mai important economist al momentului la nivel mondial, cel care a anticipat criza din 2008.Interviul pentru Observator a fost facut dupa pregatiri care au durat cateva saptamani, economistul…

- S-a speculat adesea ca poftele din timpul sarcinii indeplinesc o oarecare nevoie nutriționala a femeii sau a fatului. Conceptul de pofte in timpul sarcinii nu este experimentat in toate culturile, conform cercetatorilor. In Statele Unite ale Americii și in Regatul Unit al Marii Britanii rapoartele sunt…

- CHIȘINAU, 21 iul – Sputnik. Actorul Valeriu Cazacu a parasit aceasta lume. Este cunoscut pentru mai multe roluri indragite de spectatori, intre care Trasnea din „Amintiri din copilarie” de Ion Creanga, Fimca din „Tata” de Dumitru Matcovschi sau Parlea Voda din „Sanzeana si Pepelea” de Vasile Alecsandri.…

- Fosta colaboratoare si iubita a omului de afaceri Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a pledat nevinovata, marti, la acuzatiile de trafic de minore si incitare la prostitutie. Un judecator din Manhattan (New York) a ordonat mentinerea ei in detentie, pentru a evita o fuga in strainatate.

- Un ofițer de poliție orașul Schenectady, statul New York, a imobilizat un suspect punandu-i genunchiul pe gat, exact ca in cazul americanului de culoare George Floyd, scrie CNN.Ofițerul a ajuns luni dimineața pe AvenueBrandywine pentru un apel despre un vehicul care avea cauciucurile taiate, spunepoliția…

- Vineri seara , o noua intalnire cu Anita Hartig, interpreta Mihaelei in opera Carmen la Metropolitan Opera. Celebra scena muzicala din New York deruleaza un program in care difuzeaza online...