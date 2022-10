“Capra noastră” organizează OktoberEst la Iaşi OktoberEst vine la Iasi zilele acestea. Inspirat din celebrul festival german, OktoberFest se desfasoara astazi si maine, 14 si 15 octombrie 2022. Este organizat de afacerea ieseana Capra Noastra. Participantii se vor bucura de bucate cu specific bavarez de la Fabricuta, de muzica, comedie locala si, mai ales, de bere artizanala de la Capra Noastra. Barmanii vor transforma berea in cocktail-uri mestesugite. Producatorii de bere vecini vor fi prezenti. Pretul unui bilet pentru o zi este 30 de lei si include: Shoturi surpriza de la Tap Stand-up comedy cu Gabriel Dumitriu (14 octombrie) Seara de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cați bani trebuie sa scoata din buzunar studenții romani care invața in București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara? Libertatea a stat de vorba cu doi tineri care iși detaliaza cheltuielile lunare: cele mai mari sume sunt destinate cazarii și mancarii, spun ei. La inceputul noului an universitar, costurile…

- O batranica sta in statia de autobuz cu doi saci de castraveti asezati pe trotuar si inca o plasa plina de legume in timp ce face semn unui taxi pentru a merge acasa cu produsele pe care tocmai le-a cumparat. Unii folosesc mijloacele de transport, iar in statie oamenii asteapta cu ambele maini ocupate…

- RESITA – Municipiul Resita, prin Serviciul Parcari, scoate la licitatie locurile de parcare declarate vacante din zonele: Microraion I, Microraion II, Microraion III, Microraion IV, Cartier Moroasa, Politie (spre Peco), Politie (spre centru), Piata Resita-Sud, str. Libertatii,, str. Romanilor, Cartier…

- Pretul compensat al energiei electrice depinde de consumul de anul trecut. Desi nimeni nu a stiut de aceasta conditionare pana in martie, la adoptarea primei ordonante, marea majoritate a consumatorilor casnici s-au incadrat in plafonul de 300 kWh/ luna luat in considerare la facturarea din 2022. Anul…

- Caravana Orange Pop-Up Cinema are ultima oprire de anul acesta in parcul Ioan Alexandru Cuza (I.O.R.), in perioada 13-18 septembrie. A treia ediție a Orange Pop-Up Cinema , un eveniment lansat in pandemie care s-a dovedit de succes in randul consumatorilor de film din Romania, a ajuns vara aceasta la…

- De dimineata, o pacla albicioasa s-a lasat peste Iasi. Poluare, praf, fenomen meteo sunt cateva din ipotezele vehiculate pe retelele de socializare. Profesorul universitar Silviu Gurlui, care monitorizeaza zilnic indicii de poluare din Iasi, a incept cu o recomandare pentru ieseni. "Nu stiu cit mai…

- Dam startul stagiunii estivale și va așteptam la urmatoarele spectacole: „Alina și gascanelul”– joi, 28 iulie, de la ora 11.00, in Parcul Ștefan cel Mare – cartier AstraSpectacolul se adreseaza copiilor cu varsta cuprinsa intre 2 și 8 ani. Intrarea este libera! „Povestiri de buzunar” – vineri, 29 iulie,…

- Conflictul din Ucraina este unul extrem de costisitor pentru Kremlin: zilnic se consuma chiar și de doua ori mai mult decat echivalentul bugetului anual al unui oraș mare din Romania, de talia Brașovului, de exemplu. Conform unui calcul facut de Forbes, Federația Rusa cheltuiește aproximativ 400 de…