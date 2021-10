CAPRĂ NEAGRĂ ÎN RODNEI – Animalele, încă departe de cat ar trebui să fie Munții Rodnei inseamna, printre altele, capra neagra. O specie care a fost reintrodusa in acest parc național undeva prin anii 1965 cu mari eforturi și care inca este departe de efectivul optim. Cel mai mare numar de capre negre vreodata numarate in acest parc național a fost undeva la 400, deși efectivul optim, conform specialiștilor, ar fi undeva la 700-800. La numaratoarea de toamna totuși au ieșit cifre bune. Conform declarației facute de catre conducerea Parcului, in aceasta toamna am avut numarate undeva la 150 de capre negre. „„Numaratoarea la capra neagra, ca in fiecare an, a decurs foarte… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

