In 40 de ani, Franța a inchis mii de fabrici și s-a scufundat intr-o „capitulare industriala" descrisa drept „o infrangere ciudata" de econonomiști. Franța, inca prezentata uneori drept a patra putere industriala a lumii, a cazut de fapt pe locul opt, potrivit unui raport al Curții de Conturi, citat de AFP. In al treilea trimestru […]